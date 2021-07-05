Реклама
Прислать новость
Более 200 человек в Карелии заразились коронавирусом за сутки, двое умерли
Сегодня 09:35
Мэрия Петрозаводска предупреждает, что светофор на одном из перекрестков города заработал в новом режиме 1
Сегодня 10:42
Медведь пришел на похороны жителя Карелии (ФОТОФАКТ и ВИДЕО) 4
Сегодня 13:10
В Сочи самолет взлетел с затопленной полосы аэропорта 1
05.07.2021 22:30

Новые кинозалы откроются в двух районных центрах Карелии

Новости. Общество
17:40, 06 Июля 2021
фото: © правительство Карелии

Уже в этом году в Пряже и Сегеже будут оборудованы новые кинозалы, рассказали в правительстве республики.

В Карелии будут оборудованы три новых современных кинозала, один в муниципальном учреждении культуры — Пряжинском центре досуга и творчества, и еще два коммерческих кинозала сети ООО «Люмен-Фильм НН» в Сегеже.

Средства на оснащение кинозалов новым цифровым оборудованием выделит Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). На оборудование каждого из залов будет выделено около 5 млн рублей.

Благодаря поддержке Фонда в Карелии уже было оборудовано 15 кинозалов в Петрозаводске и районах Карелии. По условиям конкурса, средства перечисляются безвозмездно. При этом одним из условий предоставления субсидий является выбор репертуара: не менее половины демонстрируемых фильмов должны быть отечественного производства.

Первые киносеансы в обновленных кинозалах в Пряже и Сегеже состоятся уже в этом году.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19
30.06.2021, 11:00
Туристов не пустят в отели Карелии без документа о вакцинации
30.06.2021, 18:34
Массовое смертельное ДТП привело к 20-километровой пробке на автотрассе «Кола» (ФОТО)

Чтиво

Сегодня 11:30
Без политики
Новые технологии в лечении катаракты
Новые английские хрусталики RAYNER - это многократный контроль безопасности.
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»