Новые кинозалы откроются в двух районных центрах Карелии

Уже в этом году в Пряже и Сегеже будут оборудованы новые кинозалы, рассказали в правительстве республики.

В Карелии будут оборудованы три новых современных кинозала, один в муниципальном учреждении культуры — Пряжинском центре досуга и творчества, и еще два коммерческих кинозала сети ООО «Люмен-Фильм НН» в Сегеже.

Средства на оснащение кинозалов новым цифровым оборудованием выделит Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). На оборудование каждого из залов будет выделено около 5 млн рублей.

Благодаря поддержке Фонда в Карелии уже было оборудовано 15 кинозалов в Петрозаводске и районах Карелии. По условиям конкурса, средства перечисляются безвозмездно. При этом одним из условий предоставления субсидий является выбор репертуара: не менее половины демонстрируемых фильмов должны быть отечественного производства.

Первые киносеансы в обновленных кинозалах в Пряже и Сегеже состоятся уже в этом году.