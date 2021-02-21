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"Новые люди" в Карелии узнали, куда уходит тепло из домов петрозаводчан

Новости. Общество
12:31, 22 Февраля 2021
фото: отделение партии "Новые люди" в Карелии
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В октябре прошлого года в Карелии открылось отделение партии "Новые люди": "Делаем по-новому, искренне, с душой", – утверждают сторонники партии и стараются искать эффективные решения для самых наболевших проблем.

Зима в Карелии выдалась настоящей: морозной и снежной, а вместе с морозами на первый план вышли проблемы теплоснабжения. Холодными квартирами и низкими температурами в социальных учреждениях в нашем регионе уже никого не удивишь.

Но корни проблемы кроются не только в удручающем состоянии теплосетей, но и в состоянии самих домов и зданий. Нередко жители Карелии переплачивают за коммуналку, отапливая не только свои квартиры, но и улицу. Подтвердить этот прискорбный факт удалось "Новым людям" с помощью тепловизоров.

Вооружившись компактными устройствами, призванными определять утечки тепла, сторонники партии побывали в нескольких районах Петрозаводска, чтобы узнать, насколько велики теплопотери деревянных, панельных, кирпичных домов разных лет постройки.

Как пояснил секретарь регионального отделения партии Сергей Усатенко, районы и улицы, на которых проводились замеры, выбирались не случайно – нужен был наглядный пример: чтобы дома с разным уровнем энергосбережения располагались в непосредственной близости друг от друга. На один из таких рейдов активисты партии пригласили журналистов.

Петрозаводск. Перевалка. – 17 °C ощущаются как – 29. Свою лепту вносит пронизывающий ветер. Над крышами деревянных домов вьется дымок, по краям кровли выросли сосульки величиной с руку. Пальцы мерзнут даже в шерстяных рукавицах, аккумулятор на телефоне разрядился в ноль за считанные минуты. Хочется в тепло и тепла. Но сохранить и приумножить тепло в квартирах – задача не из простых.

Фрунзе, 45 А. Панельный дом некогда голубого цвета – типичная пятиэтажка, которая ждет и все никак не дождется ремонта – место встречи. Со стороны "Новых людей" пришел молодой человек, стал рассказывать, как уже второй день, когда на улицу выходить не хочется, активисты обследуют десятки домов в Петрозаводске, чтобы показать масштабы проблемы, объяснил, как производятся замеры: наводишь прибор на тот или иной дом, нажимаешь кнопку, и ждешь результат.

Тепловизор показывает разброс температуры между самой холодной и самой теплой точкой на здании – в идеале – это 3-4 °C. Однако на деле разброс в три-четыре раза выше допустимого. Так, в панельном доме тепло в основном «утекало» сквозь окна.

Деревянный дом, расположенный по адресу: Мичуринская, 17, на тепловизоре и вовсе пылал, как огненный шар, отдавая все тепло в окружающую среду. Казалось бы, кирпичный дом на Мичуринской 18 А должен был относиться к высокому классу энергосбережения. Но добротное, приятное глазу здание также охотно расставалось с теплом, а разброс между температурами составил 15 градусов.

Как пояснил Сергей Усатенко, причинами теплопотерь могут стать межпанельные швы, двери и окна, установленные как попало, плохая теплоизоляция на трубах.

Однако отогреться рассуждениями о проблеме жители Карелии едва ли смогут. А вот снизить плату за коммунальные услуги на 25 % вполне реально. Во всяком случае, так считает председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев. Только вопрос необходимо ставить на федеральном уровне. К примеру, банки могут выдавать кредиты на капитальный ремонт – под платежи, которые жильцы и так ежемесячно перечисляют на эти цели. Способствовать сохранению тепла будет и снижение налогов на то жилье, которое является энергоэффективным. Вместе с тем, закрывать глаза на проблему на местном уровне также не получится. Всю информацию, полученную в ходе проверок в столице Карелии, передадут в мэрию города и управляющие компании, чтобы сдвинуть проблему с мертвой точки уже сейчас.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
баян
2021-02-22 14:33:31
А почему тогда на крайнем севере плата за коммуналку в разы меньше? Однокомнатная квартира плата800рублей
театральный критик
2021-02-22 14:03:47
Очередные бездельники наподобие агрекалчнутых
кир
2021-02-22 13:21:04
Не верю этим партиям. Навести порядок может только кнут, который давно не ходил по спине нашего мужика. Но власть боится мужика. Что делать, никто не знает.
Off
2021-02-22 14:28:15
кир, вы там скотом кнутами балуйтесь ..шалуны :) .
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