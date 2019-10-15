Новые мосты построят на трассе Суоярви - Медвежьегорск в Карелии

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Переправы появятся через реки Тереонкоски, Журавлева и Семча.
Рабочие ООО "ДорМостСтрой" начали возведение бетонной опоры на 106-м километре автомобильной дороги "Суоярви - Юстозеро (через Поросозеро) - Медвежьегорск". Строители забетонировали плиту основания и приступили к сооружению самой опоры. Стоимость моста – 31 млн рублей, сообщает Минтранс Карелии.
В рамках ФЦП развития Карелии будут построены переход через реку Тереонкоски, а также два моста, которые соединят берега рек Журавлева и Семча.
В этом году уже завершено строительство мостовых переходов на 82-м километре автомобильной дороги "Тикша - Реболы" в Муезерском районе и на 38-м километре дороги "Реболы – Лендеры – государственная граница".
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