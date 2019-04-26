Новые очистные сооружения заработают в Шуе

Канализационно-очистные сооружения в Шуе должны заработать 30 июля, пообещал жителям поселка глава администрации Прионежского муниципального района Григорий Шемет.

Мы встретились с Григорием Шеметом и, прежде всего, поинтересовались, почему в 2017 году КОС перестали действовать?

"КОС работали с 2005 года, однако обслуживающая организация отказалась от них по причине нерентабельности, - сообщил Григорий Шемет. – Вскоре после назначения меня главой администрации Прионежского района жители Шуйского поселения на встрече попросили возобновить работу КОС. И сейчас мы пытаемся решить этот непростой для нашего малобюджетного района вопрос".

По информации Григория Николаевича, администрацией района разработана так называемая дорожная карта по восстановлению функционирования КОС во временном режиме. В соответствии с ней очистка канализационных стоков должна будет возобновлена уже к 30 июля текущего года. Очистные сооружения уже переданы в хозяйственное ведение МУП "Водоканал Прионежский". До конца апреля планируется завершить конкурсные процедуры по выбору подрядной организации для восстановления работы КОС. Кроме того, в ближайшее время МУП "Водоканал Прионежский" получит тариф на очистку сточных вод и заключит договор на электроснабжение КОС.

Подробнее о проблеме с очистными сооружениями в Шуе читайте здесь.