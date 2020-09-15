Новые правила ОСАГО не приведут к росту тарифов, считают в Нацбанке по Карелии

Индивидуализация тарифов обязательного страхования автогражданской ответственности не приведет к росту стоимости полисов, считает управляющий Национальным банком по РК - Отделением Банка России в Карелии Вадим Чекан.

Он прокомментировал изменения в законодательстве, согласно которым страховые компании теперь могут определять ставку тарифа ОСАГО для каждого автовладельца, исходя из количества зарегистрированных нарушений ПДД и других факторов.

Среди факторов, характеризующих конкретного водителя, могут быть нарушения ПДД, зафиксированные инспектором ГИБДД, - проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км/ч и другие. Также при определении ставки тарифа страховщики могут учитывать иные обстоятельства, например, возраст транспортного средства, его пробег, семейное положение водителя, наличие у него детей, установку на автомобиле телематических устройств.

"Мы рассчитываем, что страховые компании будут постепенно переходить к новой системе тарификации, при этом роста средней стоимости полиса ОСАГО не ожидаем. Делать такие прогнозы позволяет опыт прошлого года", – пояснил Чекан.

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