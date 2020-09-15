Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стало известно, когда начнется отопительный сезон в районах Карелии 10
15.09.2020 14:27
Школа в поселке Карелии переведена на дистанционное обучение из-за заражения COVID-19
15.09.2020 11:11
Кресло директора одной из школ Петрозаводска опустело
Сегодня 07:15
Полиция Петрозаводска разыскивает парочку, укравшую продукты из магазина (ВИДЕО)
15.09.2020 16:35
В Петрозаводске мама девочки, получившей тяжелую травму при падении с гаражей, высудила 400 тысяч рублей 2
15.09.2020 13:24
МЧС предупреждает жителей Карелии о заморозках
15.09.2020 12:41

Новые правила ОСАГО не приведут к росту тарифов, считают в Нацбанке по Карелии

Новости. Общество
09:50, 16 Сентября 2020
фото: © Донат Сорокин/ТАСС
Загрузка...

Индивидуализация тарифов обязательного страхования автогражданской ответственности не приведет к росту стоимости полисов, считает управляющий Национальным банком по РК - Отделением Банка России в Карелии Вадим Чекан.

Он прокомментировал изменения в законодательстве, согласно которым страховые компании теперь могут определять ставку тарифа ОСАГО для каждого автовладельца, исходя из количества зарегистрированных нарушений ПДД и других факторов.

Среди факторов, характеризующих конкретного водителя, могут быть нарушения ПДД, зафиксированные инспектором ГИБДД, - проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км/ч и другие. Также при определении ставки тарифа страховщики могут учитывать иные обстоятельства, например, возраст транспортного средства, его пробег, семейное положение водителя, наличие у него детей, установку на автомобиле телематических устройств.

"Мы рассчитываем, что страховые компании будут постепенно переходить к новой системе тарификации, при этом роста средней стоимости полиса ОСАГО не ожидаем. Делать такие прогнозы позволяет опыт прошлого года", – пояснил Чекан.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
09.09.2020, 11:32
Как я болела коронавирусом
09.09.2020, 12:33
Опубликованы кадры с места жесткого ДТП в Петрозаводске: водителя вырезали из разбитой машины (ВИДЕО)
13.09.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ ШКОЛЬНИКОВ, ВОЯЖ БЛОГЕРА ВАРЛАМОВА И РОСТ ТАРИФА НА ТЕПЛО

Аналитика

15.09.2020 13:04
Политкухня
Председатель остался за решеткой 10
Сохранивший свою должность спикер Петросовета Геннадий Боднарчук будет находиться под арестом до середины ноября.
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
"Мы стали никому не нужны" 27
11.09.2020 07:30
Смартфон можно превратить в POS-терминал 2
10.09.2020 09:00
Тарифу на тепло в Петрозаводске обещан рост с "опережающим темпом" 18
07.09.2020 17:26
Вся аналитика

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 11
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 5
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»