Новые правила сдачи экзаменов на водительские права разработаны в МВД

МВД подготовило проект новых правил для сдачи экзамена на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

Их вступление их в силу запланировано на 1 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства.

"Проектом административного регламента скорректирован перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок", — говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".