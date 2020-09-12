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Новые правила сдачи экзаменов на водительские права разработаны в МВД

Новости. Общество
14:06, 13 Сентября 2020
фото: Donat Sorokin/TASS
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МВД подготовило проект новых правил для сдачи экзамена на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

Их вступление их в силу запланировано на 1 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства.

"Проектом административного регламента скорректирован перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок", — говорится в сообщении.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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