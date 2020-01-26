Новые рыбоперерабатывающие заводы начнут работать в Кондопоге в этом году

Таких крупных рыбоперерабатывающих производств в Карелии еще не было, сообщает правительство республики.

В ходе рабочей поездки в Кондопожский район глава республики Артур Парфенчиков осмотрел площадку, где строятся заводы по переработке рыбы.

На рыбоперерабатывающих заводах в Кондопоге сейчас построены фундаменты, возведены каркасы зданий, осуществляется монтаж коммуникационных сетей: электроснабжение, водоснабжение, вентиляция.

"Оборудование все законтрактовано, куплено. Весь завод полностью оборудован. Основная линия по производству - немецкий филетировочный аппарат Baader. Мощность у него - 95 тонн филе в сутки", - рассказал генеральный директор ООО "Группа "Баренц" Илья Раковский.

Главным обстоятельством того, что в Кондопоге строят такие крупные промышленные объекты, стало появление территории опережающего социально-экономического развития. ТОСЭР предлагает своим резидентам значительные льготы, прежде всего, в налогообложении. Так, налог на имущество и земельный налог для предприятий ТОСЭР равны нулю. Значительно снижены отчисления по заработной плате.

Учитывая то, что через Кондопогу проходят основные потоки не переработанной рыбы из Мурманска, из Баренцева моря, Норвежского моря, из северной части Атлантического океана в Москву и Санкт-Петербург, строительство здесь заводов является перспективным. Кроме того, на предприятиях планируется перерабатывать и рыбу, полученную от местных хозяйств.

"Проект абсолютно знаковый. Правительство Карелии оказывает компаниям поддержку в плане информирования и подготовки документов, в том числе на международном уровне, - отметил Артур Парфенчиков. - Наша задача сейчас - активно взаимодействовать с Фондом моногородов для того, чтобы сделать здесь очистные сооружения".

В рамках работы Государственной комиссии по подготовке к 100-летию республики была подготовлена заявка в Фонд развития моногородов на софинансирование строительства очистных сооружений. На заседании Наблюдательного совета фонда заявку одобрили.

Строительство заводов позволит создать около 100 новых рабочих мест. Глава республики дал поручение региональному правительству заняться поиском земельных участков в Янишполе для будущих работников заводов. Тем более что в школе и детском саду этого села есть свободные места.

Напомним, компании "Рыботорговая сеть" и "Группа "Баренц" строят в Кондопоге два рыбоперерабатывающих завода по переработке трески, пикши и других видов рыб. Производственные мощности этих заводов составят более 100 тонн готовой продукции в сутки. Предприятия будут находиться на смежных земельных участках. Ввод рыбоперерабатывающих заводов запланирован на конец 2020 года.

Проект ООО "Рыботорговая сеть" реализуется в рамках федеральной целевой программы по развитию республики до 2020 года. Общий объем инвестиций на строительство заводов составляет 2,1 млрд рублей.