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Новые СанПиНы могут "выжить" аптеки из жилых домов

Новости. Общество
20:40, 09 Сентября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Служба предложила ввести требование, согласно которому точка, куда товар доставляется грузовым транспортом, обязана иметь специальную площадку, оборудованную козырьком и навесом.

Роспотребнадзор предложил ввести новое правило для аптек: если точка пользуется грузовым транспортом для доставки товаров, ей следует организовать специальную разгрузочно-погрузочную площадку с козырьком и навесом. Это следует из проекта санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению, разработанного службой. При этом такие площадки нельзя создавать у жилых домов, то есть под окнами квартир, пишут "Известия".

Минэкономразвития уже подготовило заключение на предложенный СанПиН, его направили в Роспотребнадзор 12 августа. Новое требование к аптечным организациям ведомство сочло избыточным. Оно указало, ссылаясь на мнения участников публичных консультаций, которые были проведены Минэком, что значительное количество действующих аптек расположены именно в жилых домах.

"То есть если такая [разгрузочно-погрузочная] площадка и есть, то ей нельзя воспользоваться в случае размещения аптечной организации в помещении жилого дома. А если ее нет, это нарушение требования проекта санитарных правил", – подчеркивается в отзыве Минэкономразвития.

В итоге остается неясным, значит ли это, что аптеки в жилых помещениях должны прекратить свою деятельность, задается вопросом Минэк. Тем более что сейчас до конца непонятно, сколько аптек в стране соответствуют выдвинутым Роспотребнадзором требованиям: министерство обратило внимание на то, что служба не провела анализ последствий нового регулирования.

В пресс-службе Роспотребнадзора пояснили: из проекта документа не следует, что оборудовать погрузочно-разгрузочное место требуется в обязательном порядке. Это предусмотрено лишь для тех случаев, когда доставка товаров осуществляется грузовым транспортом. В службе добавили, что в действующем СанПиНе аналогичная норма уже есть. Речь идет о том, что под окнами жилых квартир запрещено загружать/разгружать материалы и продукцию для магазинов и других помещений общественного назначения. В Роспотребнадзоре отметили, что чаще всего граждане жалуются регулятору именно на нарушения условий проживания из-за разгрузки товаров под окнами.

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