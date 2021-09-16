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Новые скамейки и урны появятся в Петрозаводске

Новости. Общество
15:49, 17 Сентября 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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Рабочие устанавливают скамейки и урны на общественных территориях Петрозаводска.

Компания «Контрейд» устанавливает малые архитектурные формы и другое оборудование на общественных территориях карельской столицы. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Скамейки уже смонтировали в сквере Густава Ровио, на улице Генерала Фролова возле дома № 7А, на Сортавальском бульваре и в Рускеальском проезде и на Октябрьском проспекте в районе Городской детской поликлиники № 1. Новые урны установили на Онежской набережной, в Губернаторском саду, на аллее Дружбы и в сквере Ивана Молчанова. Также ранее в Бородинском сквере оборудовали ограждения возле детских площадок.

Сегодня планируется установить урны на аллее 300-летия Петрозаводска, в парке 50-летия Пионерской Организации и в Нобельском сквере. Также дооборудуют информационные стенды с правилами поведения и номерами экстренных служб на детских и спортивных площадках. На маятниковых качелях для разных возрастов заменят оборванные и поврежденные подвесы. В Машезерском сквере на Голиковке, благоустроенном по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жильё и городская среда»), планируют дополнительно установить песочный дворик (песочница с беседкой и другими элементами), большой игровой комплекс, качели и ограждения. На бульваре Победы в Октябрьском районе подрядчик выполнит отсыпку и выравнивание территории детской площадки, а также смонтирует песочницу. Помимо ограждений, в Бородинском сквере на Зареке планируется установить симулятор скейтборда для тренировок начинающих любителей экстремального вида спорта.

Всего по городу смонтируют 20 скамеек и 30 урн. Помимо перечисленных территорий, скамейки появятся в сквере Дружбы, на аллеях Отцов и Надежды, на Октябрьском и Первомайском проспектах, у лестничных спусков на улице Фрунзе и Петрозаводском шоссе, урны — в пешеходном тоннеле на улице Максима Горького и в Лососинском парке. Завершить все работы планируется до конца октября, заключили в мэрии.

Ранее массовые аварии на электросетях в Петрозаводске объяснили работами по благоустройству города

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кинокритик
2021-09-17 16:04:43
Пофиг скамейки. Два новых смайлика появились. Из ларца одинаковых с лица.
Гость
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