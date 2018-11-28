09:12, 28 Ноября 2018
Новые требования к переводам до 1 тысячи рублей не вводились, заявляют представители банков
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Сбербанк, Бинбанк и Тинькофф-банк не вводили новых требований в отношении переводов граждан с карты на карту.
В кредитных организациях отметили, что необходимость в подтверждении операции может возникнуть, если у нее есть признаки мошенничества, но это явление не носит массовый характер.
Ранее газета "Известия" сообщила, что банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы - в пределах 1 тысячи рублей, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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