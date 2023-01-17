Новые варианты использования маткапитала появятся в Карелии

Региональный материнский капитал, который выплачивается в Карелии за счет республиканского бюджета, можно будет использовать на ремонт жилья.

Соответствующий законопроект принял сегодня парламент республики.

Согласно документу, получатели регионального маткапитала смогут потратить его на проведение капитального или косметического ремонта помещений, в том числе на закупку строительных материалов, оплату услуг по ремонту жилья.

Сейчас средства можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату детского сада, обеспечение детей-инвалидов средствами реабилитации, приобретение машины или сельскохозтехники отечественного производства, а также использовать на выплату при газификации собственного дома.

Региональный материнский капитал в размере 105,5 тыс. рублей выплачиваются из республиканского бюджета при рождении или усыновлении третьего или последующего ребенка.