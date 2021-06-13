Новые жертвы коронавируса: в Карелии умерли еще трое

В Карелии за минувшие сутки зарегистрировано еще 3 летальных исхода заболевания коронавирусом.

Это следует из информации о ситуации с заболеваемостью, опубликованной на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

Общее число умерших от коронавируса в республике достигло 584 человек.

За минувшие сутки было зарегистрировано 68 заболевших. Из них 21 человек находится в состоянии средней степени тяжести, 2 пациента - в тяжелом состоянии.

В стационарах находится 425 человек.