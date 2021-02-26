Новые жертвы коронавируса в Карелии: за сутки умерли три пациента

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

В Республиканской инфекционной больнице скончались две жительницы Петрозаводска 1929 и 1936 годов рождения, а в Пряжинской ЦРБ умер житель Крошнозера 1950 года рождения.

"Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания", - сообщили в оперативном штабе.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 92 человек. Из этого числа 87 пациентов заболели. Из них 25 человек имеют симптомы средней тяжести, один пациент находится в тяжелом, и еще один - в крайне тяжелом состоянии.





