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Новые жертвы коронавируса в Карелии: за сутки умерли три пациента

Новости. Общество
09:21, 27 Февраля 2021
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

В Республиканской инфекционной больнице скончались две жительницы Петрозаводска 1929 и 1936 годов рождения, а в Пряжинской ЦРБ умер житель Крошнозера 1950 года рождения.

"Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания", - сообщили в оперативном штабе.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 92 человек. Из этого числа 87 пациентов заболели. Из них 25 человек имеют симптомы средней тяжести, один пациент находится в тяжелом, и еще один -  в крайне тяжелом состоянии.


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