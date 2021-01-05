Новых заболевших коронавирусом в Карелии становится меньше на фоне снижения показателей тестирования

За минувшие сутки в Карелии коронавирусная инфекция выявлена у 236 человек.

Коронавирусная инфекция в республике за минувшие сутки выявлена у 236 человек, сообщили в Оперштабе правительства. Из этого числа заболевших – 232 человека, из них 52 имеют симптомы средней тяжести, 4 – в тяжелом состоянии.

При этом обращает на себя внимание снижение показателей тестирования на коронавирус в Карелии в три раза. За минувшие сутки, по данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, было сделано 885 тестов. Тогда как днем ранее – 1275, а в декабре в республике делали до 2800 тестов в сутки, при этом каждый день выявлялось более 400 заразившихся.

Напомним, в Минздраве Карелии снижение показателей тестирования объясняют вступившими в силу поправками к Приказу Минздрава Российской Федерации № 198н о порядке оказания "ковидной" медпомощи. Изменения, внесенные поправками, касаются в том числе и лабораторных тестов на наличие коронавируса. Так, теперь у контактных по COVID лиц мазки не берутся, пока у них не появились симптомы ОРВИ. При отсутствии симптомов контактного выписывают без проведения теста. Заболевших коронавирусом выписывают при выздоровлении без проведения лабораторного исследования на COVID-19.

За минувшие сутки от коронавируса в Карелии скончались три пожилых мужчины. Выздоровели 309 человек.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4761,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2238,1 случая, по Северо-Западу – 3698,3.