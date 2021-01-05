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Новых заболевших коронавирусом в Карелии становится меньше на фоне снижения показателей тестирования

Новости. Общество
10:17, 06 Января 2021
фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии
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За минувшие сутки в Карелии коронавирусная инфекция выявлена у 236 человек.

Коронавирусная инфекция в республике за минувшие сутки выявлена у 236 человек, сообщили в Оперштабе правительства. Из этого числа заболевших – 232 человека, из них 52 имеют симптомы средней тяжести, 4 – в тяжелом состоянии.

При этом обращает на себя внимание снижение показателей тестирования на коронавирус в Карелии в три раза. За минувшие сутки, по данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, было сделано 885 тестов. Тогда как днем ранее – 1275, а в декабре в республике делали до 2800 тестов в сутки, при этом каждый день выявлялось более 400 заразившихся.

Напомним, в Минздраве Карелии снижение показателей тестирования объясняют вступившими в силу поправками к Приказу Минздрава Российской Федерации № 198н о порядке оказания "ковидной" медпомощи. Изменения, внесенные поправками, касаются в том числе и лабораторных тестов на наличие коронавируса. Так, теперь у контактных по COVID лиц мазки не берутся, пока у них не появились симптомы ОРВИ. При отсутствии симптомов контактного выписывают без проведения теста. Заболевших коронавирусом выписывают при выздоровлении без проведения лабораторного исследования на COVID-19.

За минувшие сутки от коронавируса в Карелии скончались три пожилых мужчины. Выздоровели 309 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4761,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2238,1 случая, по Северо-Западу – 3698,3.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-01-06 12:02:45
Не бойтесь - будет действительно хуже...
Вася
2021-01-06 11:56:09
Особый путь России....
Горожанин
2021-01-06 11:46:47
Ничего не понятно. Стало меньше заболевших, или тестов?!
Гость
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