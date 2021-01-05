Три пожилых мужчины умерли от коронавируса в Карелии за минувшие сутки

Общее число смертей от COVID-19 в республике составляет 174 человека, сообщили в Оперштабе правительства.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в Оперативном штабе правительства.

В Питкярантской ЦРБ скончался 68-летний житель Питкяранты, в Госпитале для ветеранов войн скончались 71-летний житель Сортавалы и 70-летний петрозаводчанин. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом, общее число смертей от коронавируса на сегодняшний день составило в Карелии 174 человека. Днем ранее также умерло трое больных.



Коронавирусная инфекция в республике за минувшие сутки выявлена у 236 человек.