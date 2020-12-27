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Минздрав Карелии объяснил, почему в республике стали делать в два раза меньше тестов на коронавирус

Новости. Общество
10:18, 28 Декабря 2020
фото: © Игорь Онучин/ТАСС
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Количество проводимых исследований на коронавирус за два дня сократилось в Карелии вдвое.

Как объяснили в Минздраве Карелии, с 26 декабря вступили в силу поправки к Приказу Минздрава Российской Федерации № 198н о порядке оказания "ковидной" медпомощи.

Изменения, внесенные поправками, касаются в том числе и лабораторных тестов на наличие коронавируса.

Так, теперь у контактных по COVID лиц мазки не берутся, пока у них не появились симптомы ОРВИ. При отсутствии симптомов контактного выписывают без проведения теста.

Заболевших коронавирусом выписывают при выздоровлении без проведения лабораторного исследования на COVID-19.

Напомним, за минувшие сутки в республике проведено 1101 исследование на коронавирусную инфекцию, днем ранее было сделано 1682 теста, а 26 декабря и вовсе провели 2720 исследований.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-12-28 10:57:25
Получены люли из Москвы, за плохую статистику. Да и губернатор наверняка добавил. Статистика резко улучшится. Нет теста - нет результата!
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