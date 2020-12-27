Минздрав Карелии объяснил, почему в республике стали делать в два раза меньше тестов на коронавирус

Количество проводимых исследований на коронавирус за два дня сократилось в Карелии вдвое.

Как объяснили в Минздраве Карелии, с 26 декабря вступили в силу поправки к Приказу Минздрава Российской Федерации № 198н о порядке оказания "ковидной" медпомощи.

Изменения, внесенные поправками, касаются в том числе и лабораторных тестов на наличие коронавируса.

Так, теперь у контактных по COVID лиц мазки не берутся, пока у них не появились симптомы ОРВИ. При отсутствии симптомов контактного выписывают без проведения теста.

Заболевших коронавирусом выписывают при выздоровлении без проведения лабораторного исследования на COVID-19.

Напомним, за минувшие сутки в республике проведено 1101 исследование на коронавирусную инфекцию, днем ранее было сделано 1682 теста, а 26 декабря и вовсе провели 2720 исследований.