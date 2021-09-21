Новый печальный рекорд в России — 867 человек скончались от коронавируса за сутки

Общее число умерших от COVID-19 в России превысило 200 тысяч человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 23 888 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 020 — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 7 511 026 случаев (+0,32%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 672 767.

За прошедшие сутки выздоровели 18 826 человек.

За сутки был зарегистрировано 867 летальных исходов. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 207 255.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 191,5 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 526 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30 сентября остаются 1 297 860 человек.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 207 новых случаев коронавируса и три летальных исхода от коронавируса.