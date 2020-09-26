Новый асфальт положили на старый при благоустройстве тротуара в центре Петрозаводска

Петрозаводчане возмущены качеством работных работ на улице Герцена.

"Очень хочется, чтобы комиссия, которая будет брать пробы асфальта на тротуарах и принимать работы в центре города, взяла в качестве доказательства и это фото. Энгельса, 11, 26-е сентября. Действительно, зачем заморачиваться и снимать старый асфальт, когда можно просто положить новый сверху?" - пишет Андрей Раев, выложив на своей странице в "ВКонтакте" фото ремонта тротуара в центре города.

Ранее жители Петрозаводска возмущены были удивлены ремонтом Советского моста, когда красивое ограждение моста меняют на неприглядную решетку.