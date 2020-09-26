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Новый асфальт положили на старый при благоустройстве тротуара в центре Петрозаводска

Новости. Общество
14:03, 27 Сентября 2020
фото: Андрей Раев/vk.com/id180477841
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Петрозаводчане возмущены качеством работных работ на улице Герцена.

"Очень хочется, чтобы комиссия, которая будет брать пробы асфальта на тротуарах и принимать работы в центре города, взяла в качестве доказательства и это фото. Энгельса, 11, 26-е сентября. Действительно, зачем заморачиваться и снимать старый асфальт, когда можно просто положить новый сверху?" - пишет Андрей Раев, выложив на своей странице в "ВКонтакте" фото ремонта тротуара в центре города.

Ранее жители Петрозаводска возмущены были удивлены ремонтом Советского моста, когда красивое ограждение моста меняют на неприглядную решетку.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Koira
2020-09-27 16:21:00
Гена на нарах плачет от того что он пролетел мимо распила
zanoza
2020-09-27 16:14:11
Тяпкины-ляпкины , я уже ничему не удивляюсь. В Голиковском парке хотели дорожки вымостить старым булыжником с набережной, не смогли! Мостят новыми плитками, сам ремонт этого парка вызывает большие сомнения, деревьев почти не осталось, причём вырублены крепкие деревья, сухостой остался стоять. Где логика???
Саныч
2020-09-27 16:05:07
А старый обязательно надо снимать?
zanoza
2020-09-27 16:10:35
Саныч, сам то как думаешь?
Leopol'd
2020-09-27 16:04:36
Какая власть...
Изя
2020-09-27 15:05:47
Гену посадили , вот и итог . Мухлевать разучились напрочь . :)
кир
2020-09-27 14:47:51
Все большие спецы по любым вопросам.
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