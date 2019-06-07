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Новости. Культура
08:30, 07 Июня 2019
фото: Музыкальный театр Карелии

Новый балет Кирилла Симонова откроет международный фестиваль Nord Dance

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В Музыкальном театре Карелии идут финальные репетиции спектакля "Чайка. Искусство любить".

Балет "Чайка. Искусство любить" поставлена Кириллом Симоновым на музыку Родиона Щедрина и способна удивить даже самых последовательных поклонников хореографа. В этом спектакле ломаются многие стереотипы балетного театра, причем не только в переносном, но и в буквальном смысле: планшет сцены перестает быть привычно ровной плоскостью для танца. Для Симонова такое художественное решение - метафора внутреннего мира героев, в котором все сломано, перевернуто, непостоянно, где на глазах зрителей переворачивается их жизнь.

Центральные партии на премьерном показе исполнят солисты Московского театра имени Н. И. Сац Анна Маркова (Нина Заречная), Иван Титов (Константин Треплев) и Олег Фомин (Тригорин). Роль Аркадиной хореограф доверил актрисе театра "Ad LIBERUM" Елене Сапегиной. О своих героях в балете "Чайка. Искусство любить" артисты говорят единодушно: персонажи спектакля такие же, как у Чехова, больших отступлений от пьесы нет. 

Тем не менее, "Чайка. Искусство любить" в версии руководителя карельского балета выступает, скорее, продолжением поиска смыслов, заложенных в пьесе Чехова, культовой для русского театра, и становится своеобразной исследовательской лабораторией, где предмет исследования – человеческая душа. Это эксперимент на стыке жанров, работа очень современная по стилистике и сценическому решению, но чеховская по духу.

"Чайка. Искусство любить" станет первым спектаклем афиши Международного фестиваля современной хореографии Nord Dance, который стартует 8 июня. Далее карельский балет уступит сцену танцорам из Норвегии, Финляндии, Екатеринбурга и Москвы. Всего в программе фестиваля шесть театральных вечеров, на которых зрителям будет представлено искусство современного танца во всем его творческом многообразии. В течение недели спектакли будут проходить на сценах Музыкального и Национального театров, Театра драмы "Творческая мастерская". В программе фестиваля есть также мастер-классы и лекции. Расписание событий фестиваля Nord Danc представлено на сайте музыкального театра Карелии.

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