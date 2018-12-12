Новый BMW X5 уже в Петрозаводске

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Посмотрите, как прошла презентация самой ожидаемой новинки модельного ряда BMW.
На днях официальный дилер BMW "Северная Бавария" презентовал своим клиентам новый BMW X5. Этот автомобиль можно описать тремя словами: притягательный, захватывающий, технологичный. Функции и комфорт будущего в совершенно новом BMW X5.
Гостей презентации ожидало множество приятных сюрпризов: нестандартная локация в стиле лофт, кальянная лаунжзона, дефиле от ювелирного бренда "Ювелирторг", эксклюзивная фотозона и вкусные угощения. Оркестр Карельской государственной филармонии и DJ Grigorio Martini объединились в проекте event-компании "Глобал Артс" и представили гостям неожиданное исполнение всем известных музыкальных произведений в современной обработке, начиная с А. Вивальди и его "Времен года" и заканчивая не менее известными треками из кинофильмов.
Но, безусловно, все внимание гостей было приковано к виновнику торжества – новому BMW X5. От него невозможно было отвести взгляд: новые лазерные фары Х-образного синего силуэта, большие решетки радиатора, узкие противотуманные фары Led, 22-дюймовые колесные диски, уникальная мультимедийная система и многие другие функции, которые просто поражают воображение.
Во время презентации гости получили ценные подарки от партнеров мероприятия: сертификаты на уникальные кальяны и неожиданные миксы от Крафт Hookah, сертификаты со скидкой от строительной компании "Век" на покупку квартир в новых жилых комплексах, сертификаты на суши-сеты от сети магазинов японской и европейской кухни "Суши Клаб", подарки от главного партнера презентации- ювелирного бренда "Ювелирторг", а также главный приз от ювелирной мануфактуры "Кремлевские мастера" - подвеску из белого золота с 16 бриллиантами и 44 рубинами.
Официальный дилер BMW "Северная Бавария" выражает благодарность всем гостям и партнерам мероприятия и приглашает на тест-драйв нового BMW X5.
Записаться на тест-драйв автомобиля вы можете на сайте или по телефону: 59 35 99.
Ждем вас в салоне официального дилера BMW "Северная Бавария" по адресу: Лесной пр. 55.
Полный фотоотчет с мероприятия смотрите в официальной группе "Северной Баварии": vk.com/bmwsbavaria.
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