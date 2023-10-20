Новый большой памятник появится в туристическом месте Карелии

Сортавальцы и гости города вскоре увидят новый монумент.
В Сортавале собираются установить памятник игумену Валаамского монастыря Мефодию. Памятник уже готовят к открытию.
"В настоящее время производятся работы по благоустройству территории и монтажу подсветки", - сообщили в администрации Сортавальского поселения со ссылкой на главу ее Сергея Крупина.
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