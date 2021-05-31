Новый детский сад на 300 детей открылся в Петрозаводске

В День защиты детей на Кукковке официально открыли детский сад №4 «Акварельки».

В Петрозаводске 1 июня состоялось официальное открытие нового детского сада, состоящего из двух зданий. Направления в «Акварельки» в районе улиц Энтузиастов и Судакова получили 300 юных горожан, в том числе сформировано 9 групп малышей до трех лет. Здания новые, современные, построенные по всем самым последним требованиям безопасности. Об этом пишет глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Это уже четвертый новый детский сад, который открывается в городе за последние 3 года. При этом продолжается строительство сада на улице Хейкконена, проектируется здание на улице Чехова, ищем места для новых садов в других районах, особенно на Перевалке — там ситуация сложная. Хотелось бы больше, хотелось бы быстрее, так как проблема предоставления мест ещё не решена, но и это уже серьёзный задел и хороший темп, продолжаем работать», — отметил Владимир Любарский.

Ранее Минстрой Карелии рассказал о строительстве детского сада в поселке Ляскеля.