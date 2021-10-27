Новый детский сад открыли в Петрозаводске

Детский сад «Домисолька», здание которого на Древлянке пустовало с 2014 года, принял 160 воспитанников.

Условия, в которых будут воспитываться ребята, осмотрел глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с министром образования и спорта Карелии Романом Голубевым и главой Петрозаводска Владимиром Любарским. Руководителю республики показали групповые помещения, музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет, процедурную комнату и пищеблок, сообщается на сайте регионального правительства.

В «Домисольке» сформировано восемь групп, включая четыре для ребят младше 3-х лет. Открытие детского сада позволило создать 49 рабочих мест, в том числе для 19 педагогов.

Здание 2014 года постройки долгое время пустовало, поскольку не использовалось собственником. В прошлом году было принято решение о выкупе детского сада после приведения его в соответствие с современными требованиями к дошкольным учреждениям. Для этого проведены дополнительные работы по благоустройству территории, ремонту инженерно-технических систем и фасада здания, установлено ограждение, закуплено оборудование. Сегодня «Домисолька» полноценно работает.

Открытие дошкольного учреждения в жилом комплексе «Чистый город» стало еще одним шагом в реализации национального проекта «Демография». Новые детские сады особенно востребованы в активно застраивающихся микрорайонах карельской столицы, где живет много молодых семей с детьми. Так, в этом году современные дошкольные учреждения для 300 воспитанников заработали в микрорайоне Кукковка.

Следующий детский сад, который откроют в будущем году, будет здесь же, на Древлянке. Здание на 300 мест на улице Хейкконена уже возведено, сейчас подрядная организация благоустраивает территорию. Также строится детский сад на улице Репникова.