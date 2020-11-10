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Новый детский сад в поселке Карелии обещают открыть в 2021 году

Новости. Общество
14:37, 11 Ноября 2020
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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Строительство детского сада на 300 мест в поселке Чална Пряжинского района идет по графику, сообщил глава Карелии.

Артур Парфенчиков побывал сегодня на месте строительства дошкольного учреждения в поселке Чална. Рабочие здесь возвели уже три этажа, установили окна, завершают кровельные работы. Тепловой контур здания закрыт, что позволяет создать температурно-влажностный режим и приступить к отделке. Также подведены все коммуникации. Подрядчик должен сдать объект до конца этого года.

Затем строителям предстоит благоустроить территорию и сделать игровые площадки – к этому этапу рабочие также уже приступили.

По словам главы республики, после ввода здания в эксплуатацию здания садика следующий этап - приобретение объекта в муниципальную собственность, оснащение и лицензирование детского сада. Открыть дошкольное учреждение планируют в 2021 году.

"Уверен, решение строить сад не на 150 мест, как планировалось изначально, а на 300, было правильным. Уже сейчас в очереди почти 150 человек. Проявляют интерес и жители Петрозаводска. С учетом развития Чалны – здесь идет активное индивидуальное жилищное строительство – садик будет востребован", – пишет Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что ясли на 80 детей открыли в поселке Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-11-11 15:05:02
Главное, чтобы либероидные протестуны не нашли там краснокнижные лишайники или чью-нибудь ногу. А то ведь припрутся из города плакатиками трясти. Для бешеной собаки семь верст не крюк.
Гость
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