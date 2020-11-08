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Ясли для 80 детей открыли в поселке Карелии

Новости. Общество
17:03, 09 Ноября 2020
фото: © Министерство образования Республики Карелия
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В поселке Шуя Прионежского района построили блок дошкольных групп.

Как сообщили в правительстве республики, сегодня, 9 ноября, в Шуе открыли блок дошкольных групп для детей раннего возраста. Благодаря новому зданию местный детский сад сможет дополнительно принять 80 детей в возрасте 1-3 лет. Также появилось 18 новых рабочих мест. Сегодня в учреждении уже начались первые занятия.

Возможности отдать ребенка в детский сад рядом с домом ждали многие семьи Шуи и близлежащих населенных пунктов Прионежья. Некоторые родители были вынуждены возить детей в детские сады Петрозаводска.

Условия, которые созданы для ребят в новом здании детского сада, оценили заместитель премьер-министра правительства республики по социальным вопросам Лариса Подсадник и первый заместитель министра образования региона Наталья Кармазина.

"Сегодня открылся долгожданный детский сад в посёлке Шуя, построенный по национальному проекту "Демография". Прионежский район активно развивается. Потребность в местах для дошкольников была достаточно серьезная, а открытием новых дошкольных групп мы ее закрываем не только в самом посёлке, но и в близлежащих населенных пунктах", – отметила Лариса Подсадник.

В новом современном здании разместились четыре группы с буфетными, спальными, игровыми зонами, раздевалками и туалетными комнатами. На территории обустроены четыре детские площадки с верандами, проведено озеленение, здание подключено к охранной и пожарной системам, установлено ограждение.

В правительстве напомнили, что в Петрозаводске в этом году уже открылся один детский сад на 300 мест на улице Попова. Строятся ещё 2 детских сада на улицах Судакова и Энтузиастов по 150 мест каждый, детский сад на 300 мест в поселке Чална и в Сортавале на 150 мест.

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