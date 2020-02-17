Новый директор появился у школы в Петрозаводске, где раньше учились "вечерники"

Школу №26 на Кукковке возглавит Екатерина Дианкова, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В управлении образования администрации Петрозаводска с4 февраля остоялся конкурс на замещение вакантной должности директора школы №26. Среди четырех претендентов сильнейшей оказалась заместитель директора этой образовательной организации Екатерина Дианкова.

В 1996 году Екатерина Дианкова окончила Петрозаводское педагогическое училище по специальности "Учитель начальных классов". В 2001 году получила высшее образование в Карельском государственном педагогическом университете по специальности "Педагогика и методика начального образования". Прошла профессиональную переподготовку по программе "Управление образовательной организацией" в Московском институте профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов.

Общий педагогический стаж – 23 года, стаж на руководящих должностях – 3 года.

Напомним, летом в здании, где работала вечерняя школа, прошел капитальный ремонт.