В Петрозаводске школа №26 после капремонта примет своих первых учеников с 1 по 8 класс

Школа на Кукковке, где учились "вечерники", с 1 сентября возвращается в систему общего образования с очной формой обучения.

Сейчас в здании на улице Балтийской, где работала вечерняя школа, идет капитальный ремонт. Уже сейчас на объекте завершены работы на инженерных сетях холодного и горячего водоснабжения, канализации, электрических сетях. В скором времени смонтируют системы вентиляции и подключат освещение. Ведётся ремонт помещений первого этажа для размещения начальной школы, столовой, пищеблока, санузлов. Начинается отделка помещений, рассказали в администрации города.

"На сегодняшний день образовательное учреждение уже получило 25 млн рублей. Подготовлена проектно-сметная документация, проведены аукционы не только по строительным работам, но и по закупке школьной мебели, учебных пособий и учебников. Это деньги из бюджета города, расходы на учебники – средства республики, – рассказала начальник управления образования Светлана Пахомова. – В целом здание хорошее, крепкое, надёжное. Второй и третий этаж – кабинеты старшей школы. Они были в порядке – обеспечены мебелью, в каждом есть либо интерактивная доска, либо проектор. То есть на сегодня мы получаем хорошую школу для всех ступеней образования".

В сентябре в школу придут первоклашки. Для них открыты три класса. Полностью набраны второй, третий и четвёртый классы. Несколько мест осталось в классах с пятого по восьмой. Сохранится и вечернее отделение. Все ученики смогут закончить своё обучение в стенах школы.

Когда школа функционировала как вечернее сменное учреждение, количество её учеников составляло 250 человек. Проектная мощность здания – 950 человек, отметили в администрации города.