Новый директор появится у санатория "Марциальные воды" в Карелии

Кандидатуру Анны Богомазовой на должность директора санатория "Марциальные воды" утвердили 12 февраля, сообщили на сайте профсоюзов Карелии.

На экстренном заседании президиума союза организаций профсоюзов была рассмотрена новая кандидатура директора санатория "Марциальные воды", представленная правительственной стороной.

Подавляющим большинством голосов на эту должность была утверждена Анна Богомазова, которая ранее возглавляла отдел бронирования и размещения санатория.



Кроме того, президиум утвердил новую должность заместителя директора по развитию. Скорее всего, ее займет Зоряна Левина.



В ближайшее время собственники утвердят данные решения и новый директор приступит к своим обязанностям.

Напомним, на развитие санатория правительство Карелии выделяет 50 млн рублей. Так, вместо существующей мазутной котельной в поселке будет построена новая блочно-модульная газовая котельная, которая позволит санаторию экономить 20 млн на отоплении.