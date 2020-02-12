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Новый директор появится у санатория "Марциальные воды" в Карелии

Новости. Общество
09:31, 13 Февраля 2020
фото: © Профсоюзы Карелии
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Кандидатуру Анны Богомазовой на должность директора санатория "Марциальные воды" утвердили 12 февраля, сообщили на сайте профсоюзов Карелии.

На экстренном заседании президиума союза организаций профсоюзов была рассмотрена новая кандидатура директора санатория "Марциальные воды", представленная правительственной стороной.

Подавляющим большинством голосов на эту должность была утверждена Анна Богомазова, которая ранее возглавляла отдел бронирования и размещения санатория.

Кроме того, президиум утвердил новую должность заместителя директора по развитию. Скорее всего, ее займет Зоряна Левина.

В ближайшее время собственники утвердят данные решения и новый директор приступит к своим обязанностям.

Напомним, на развитие санатория правительство Карелии выделяет 50 млн рублей. Так, вместо существующей мазутной котельной в поселке будет построена новая блочно-модульная газовая котельная, которая позволит санаторию экономить 20 млн на отоплении.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-02-13 10:50:41
Смена руководителя и выделение 50 млн. рублей на "развитие санатория" -это звенья одной цепи. Видимо не сговорчивая Зоряна очень мешает замыслам некоторых заинтересованных лиц.
Leopol'd
2020-02-13 10:42:22
"Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе! Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни. "
новый
2020-02-13 10:01:15
Да пофиг. Пусть с лохов москвичей деньги стригут. Нормальные люди туда не ездят.
Гость
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