Новый Генплан Петрозаводска предусматривает изменение статуса прибрежных зон Онежского озера

Внесение изменений в Генеральный план Петрозаводска стало одним из главных итогов 2021 года.

Разработчики предложили концепцию формирования функциональных зон Петрозаводска — жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных и ряда других. Планы по развитию и застройке каждой из этих зон укладываются в общую канву комплексного развития столицы Карелии.

Наиболее крупные участки для застройки и благоустройства предлагается предусмотреть в рекреационных зонах прибрежных территорий. В их число вошел, например, участок набережной Варкауса, на котором расположены бывшие промзоны.

В администрации Петрозаводска заверили, что на указанном участке запрещено строительство жилья, он будет использоваться только для создания инфраструктура для спорта и отдыха.

Эта зона должна превратиться в продолжение Онежской набережной и состыковаться с уже благоустроенной территорией у жилого комплекса «Курс». По замыслу разработчиков Генплана, в результате, будет сделан еще один шаг к созданию непрерывной общественно-деловой зоны городского побережья.

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