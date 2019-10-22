Новый год с Паккайне в Старом городе!

Впервые резиденция карельского Морозца Паккайне откроется в Петрозаводске!

Олонецкий Паккайне приглашает жителей и гостей города на праздничную программу PakkaineKižhat (игры с Паккайне), которая будет проходить с 15 декабря 2019 года по 15 января 2020 года в квартале исторической застройки Петрозаводска.

В программе:



• встреча с Паккайне;

• экскурсия-игра по выставке "Всё дело в лодке";

• народные зимние игры и забавы;

• мастер-класс по изготовлению эксклюзивной ёлочной игрушки;

• традиционное карельское угощение – пирожки-калитки.

Маленькие посетители смогут пообщаться с веселым Морозцем – рассказать ему стихотворение или спеть песенку, а также получить новогодний подарок, заранее подготовленный родителями.

Программа PakkaineKižhat – отличный шанс ближе познакомиться с карельской культурой и весело провести время.

Стоимость: 300 рублей/чел. (при группе менее 10 человек стоимость оплачивается за 10 человек).

Справки и заявки по телефонам: 79-98-40, 79-98-76 (ул. Федосовой, 19).

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