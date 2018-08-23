В новом городе на юге Карелии обещают построить университет, парки и музей

В Министерстве экономического развития и промышленности Карелии состоялось заседание рабочей группы по содействию в привлечении инвестиций, где рассматривался проект создания нового города Алхо в Лахденпохском районе.

Предполагается построить ряд градообразующих объектов, как на территории самого города Алхо, так и на территории всей южной части Лахденпохского района: университет с кампусом; национальный парк древних культур ("Корела-парк"; курорт федерального/регионального значения; тематический парк (развлекательный парк); музей, посвященный Ладожскому озеру, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.