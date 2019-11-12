Новый механизм досудебного урегулирования споров появился в России

В России начал действовать новый механизм примирения без обращения в суд — с помощью удостоверяемого нотариусом медиативного соглашения сторон.

Стороны конфликта с помощью беспристрастной третьей стороны — медиатора — и ранее могли принимать удовлетворяющее их решение по урегулированию спора без обращения в суд. Но соблюдение соглашения носило добровольный характер, и одна из сторон могла уклоняться от выполнения своих обязательств.

Теперь закон предусматривает возможность удостоверения медиативного соглашения нотариусом для обеспечения юридических гарантий выполнения всех договоренностей медиативного соглашения.

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