Новый глава администрации Беломорского района столкнулся с проблемой

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В редакцию "Вестей Карелии" обратились за помощью жители Беломорска с просьбой повлиять на местную власть, которая уже более 25 лет не может организовать прочистку длинной дренажной канавы и ее углубления на улице Мира.
Проживающая здесь в частном доме Ольга Ш. с семьей жалуется, что во время дождей, особенно таяния снега, вода заливает огороды, хозпостройки и даже дома.
Новым главой районной администрации местные депутаты 7 ноября единогласно избрали 36-летнего петрозаводчанина Алексея Уханова.
Как сообщил Алексей Уханов, в настоящее время каждый понедельник с 10.00 в районной администрации проходят планерные совещания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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