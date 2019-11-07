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Новости. Общество
08:05, 07 Ноября 2019
фото: Минздрав Карелии

Новый модульный ФАП без фельдшера открылся в северном поселке Карелии

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В поселке Гимолы Муезерского района торжественно открыли фельдшерско-акушерский пункт, где должность фельдшера пока вакантна.

В минувшую среду, в день открытия ФАПа, пациентов принимали врач акушер-гинеколог Муезерской участковой больницы Виктор Гаранович, врач общей врачебной практики (семейный врач) Суккозерской врачебной амбулатории Ирина Кузьмина и акушерка Ирина Горченок.

 

"Должность фельдшера на Гимольском ФАПе пока вакантна, в рамках выездной работы участковой больницы медицинскую помощь жителям поселка будет оказывать Ирина Кузьмина", - сообщает Минздрав Карелии.

За последние три года в районах республики установлено уже 32 модульных фельдшерско-акушерских пункта и построено одно здание ФАПа по типовому проекту. Модульные конструкции приобретались за счет средств федерального бюджета, а оснащались оборудованием за счет средств бюджета республики, напомнили в карельском Минздраве.

В большинстве ФАПов работают фельдшеры на постоянной основе, в некоторых – медицинская помощь оказывается в рамках выездной работы центральных районных больниц.

Через фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории в Карелии "Карелфарм" в этом году начал обеспечивать население медикаментами.

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