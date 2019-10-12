Более 30 ФАПов открыли в Карелии с 2016 года

В рамках подготовки к 100-летию Карелии в 2016-2019 годах в районах республики открыли 33 фельдшерско-акушерских пункта, еще три начнут работу до конца года, сообщили в региональном Минздраве.

Все ФАПы оснащены медицинским оборудованием и мебелью. В большинстве из них работают фельдшеры на постоянной основе, в некоторых – медицинская помощь оказывается в рамках выездной работы центральных районных больниц.

"В Падозере в настоящее время помощь оказывается приезжающим специалистом один раз в неделю. Это возможность для жителей станции обратиться к медицинскому работнику при проблемах со здоровьем, сделать прививку, пройти начальный этап диспансеризации. Наверно, лучше иметь в шаговой доступности готовый фельдшерско-акушерский пункт с приезжающим специалистом, чем не иметь ни ФАПа, ни медика", - считает заместитель председателя Общественного совета при Минздраве Карелии Геннадий Масликов.

По данным Минздрава Карелии, до конца года планируется открытие еще трех фельдшерско-акушерских пунктов - в поселке Спасская Губа Кондопожского района, на станции Шуйской Прионежского района и в поселке Лоймола Суоярвского района.