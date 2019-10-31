Жители поселков Карелии будут получать лекарства в ФАПах

"Карелфарм" расширяет границы фармацевтических услуг жителям районов, отпуская лекарства через фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.

По сообщению Минздрава Карелии, государственное унитарное предприятие "Карелфарм" продолжает совместную работу с руководителями центральных районных больниц. Так, в стадии юридического оформления находятся отношения с Калевальской ЦРБ по организации лекарственного обеспечения жителей поселков Куусиниеми, Кепа, Новое Юшкозеро, Юшкозеро и Луусалми.

С начала года обеспечение населения медикаментами организовано в Кондопожском районе - через Гирвасскую и Янишпольскую врачебные амбулатории и фельдшерские пункты Кедрово, Новинский, Тивдия; в Суоярвском районе - через Лоймольскую врачебную амбулаторию и фельдшерские пункты Найстеньярви и Лахколампи; в Сегежском районе - через фельдшерские пункты Каменный Бор, Попов Порог, Черный Порог; в Лоухском районе - через врачебные амбулатории Кестеньги и Пяозерского, фельдшерский пункт поселка Малиновая Варакка.