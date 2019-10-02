Новый модульный ФАП открылся в поселке Заречный Костомукшского городского округа

Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Заречный Костомукшского городского округа установлен в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия, сообщили в Минздраве Карелии.

В торжественном открытии ФАПа приняли участие жители поселка, приехали заместитель премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков, генеральный директор АО "Карельский окатыш" Максим Воробьёв, главный врач Межрайонной больницы №1 (Костомукша) Евгений Шубин.



Минздрав Карелии

Фельдшерско-акушерский пункт отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам, здесь есть все необходимое для оказания доврачебной медицинской и экстренной помощи. ФАП оснащен медицинским оборудованием, есть мини-лаборатория, электрокардиограф, дефибриллятор, холодильники для хранения лекарственных средств, экспресс-анализаторы уровня холестерина и сахара в крови, пеленальный столик. Медицинскую помощь оказывает фельдшер Светлана Подогова.

Средства на приобретение ФАПа выделены из резервного фонда Правительства России, на установку и оснащение – из бюджета Республики Карелия.



Минздрав Карелии

Напомним, что в Республике Карелия реализуется национальный проект "Здравоохранение", одно из направлений которого – развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сети фельдшерско-акушерских пунктов. Такие же модульные ФАПы, как в поселке Заречный, в этом году установлены еще в 16 сельских населенных пунктах республики.