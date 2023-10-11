Новый мост откроют по дороге к популярному в Карелии городу

В начале следующей недели в Ленобласти откроют мост через Свирь, ведущий в город Подпорожье.

Как сообщили на сайте правительства Ленинградской области, в понедельник, 16 числа, в Подпорожском районе откроют мост через реку Свирь. Переправу построили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».



По информации портала нацпроектов РФ, с момента основания в середине XX века Подпорожье соединялось через Свирь только плотиной Верхне-Свирской ГЭС. Если ее закрывали, приходилось делать крюк более 100 километров.



В 2020 году начали возводить автомобильный мост, стыковку пролетов над рекой провели весной прошлого года.



Поскольку Свирь — судоходная река, высота моста превышает 30 метров. Сверху сделаны специальные металлические фермы, которые гасят вибрацию от проезда машин.



Также отметим, Подпорожский район граничит с тремя муниципальными образованиями Карелии - с Олонецким, Пряжинским и Прионежским районами.