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Новости. Культура
11:45, 04 Июня 2018

Новый музыкальный фестиваль запускается на Северо-Западе

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Новый музыкальный фестиваль "КИНОпробы. Solstice 2018" состоится 23 и 24 июня на территории аэродрома Окуловка в Новгородской области.

"Би-2, ДДТ, Алиса, Леонид Агутин, Brainstorm, 25/17, Tanzwut, Сергей Бобунец, Пилот, КняZz, Калинов Мост, Louna, Сети, Операция Пластилин, Нейромонах Феофан, Гречка, Дайте Танк (!), Аффинаж, Йорш, АПМ и многие другие выступят на самом масштабном фестивале северо-западного региона. Всего в фестивальной программе примет участие более 50 музыкальных коллективов", - сообщают организаторы.

Хедлайнеры фестиваля выступят с полноценными концертными программами. Так, группа ДДТ откроет фестиваль в ночь с пятницы на субботу программой "История Звука", субботний день завершится шоу в честь  35-летнего юбилея группы Алиса, а сам фестиваль будет закрыт в воскресенье 24 июня группой Би-2 программой "Горизонт Событий".

Новый российский фестиваль делает бывшая команда фестиваля "Нашествие" в полном составе во главе с генеральным продюсером Юрием Донцовым,

Удобное расположение (фестиваль находится на пути следования скоростных поездов "Сапсан" и в непосредственной близости от новой трассы М11) делает фестиваль доступным для жителей двух столиц, а специально организованные туры из городов Северо-западного федерального округа упростят приезд еще из десятка регионов РФ.

На самом фестивале будет работать две сцены, около двадцати немузыкальных развлекательных активностей, круглосуточная торговля, а также объекты инфраструктуры.

Одной из фестивальных традиций является обязательное исполнение всеми участниками хотя бы одной песни группы Кино.

Билеты на фестиваль можно приобрести на официальном сайте.

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