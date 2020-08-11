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Новый памятник природы появился в Карелии

Новости. Общество
09:11, 12 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Хитоостров пополнил копилку особо охраняемых природных территорий республики, сообщили в Минприроды Карелии.

Природный комплекс озера Верхнее Пулонгское в Лоухском районе получил статус памятника природы регионального значения "Хитоостров".

Соответствующее постановление подписал глава Карелии 7 августа. Площадь новой – 45 га.

Основная ценность острова Хитоостров – это расположенное на нем месторождение коллекционного корунда. На Хитоострове есть законсервированное месторождение корунда, старый карьер по добыче пегматита и слюды. 

На островах сохранились малонарушенные сельговые ландшафты, покрытые сосновыми старовозрастными лесами. Возраст некоторых сосен достигает 300 лет.

Теперь там запрещена рубка леса (разрешена только санитарная рубка), добыча полезных ископаемых, сбор геологических материалов и выбивание наскальных рисунков, промысловая, любительская, спортивная охота и другое.

Среди разрешенных видов деятельности – обустройство экотроп и стоянок мест отдыха, научный, познавательный туризм.

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