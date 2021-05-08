Новый памятник у здания прокуратуры появился в Петрозаводске (ФОТО)

В столице Карелии установлен памятник работникам органов прокуратуры республики - ветеранам Великой Отечественной войны.

На улице Германа Титова у здания прокуратуры Республики Карелия установлен памятник «Защитникам закона – ветеранам Великой Отечественной войны». Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

"Уже 22-23 июня 1941 года в органах прокуратуры республики начался массовый призыв в ряды Красной Армии. В первые месяцы войны на фронт, в партизанские отряды и истребительные батальоны отправились более 50 сотрудников центрального аппарата и районных прокуратур. В настоящее время, в том числе по архивным документам, установлено, что 22 из них погибли или пропали без вести. Их имена были перечислены сегодня на церемонии открытия памятника. Осенью 1941 года прокуратуру Карелии эвакуировали сначала в Пудож, а затем – в Беломорск. Несмотря на то, что значительная часть территории республики была оккупирована врагами, деятельность ведомства не прекращалась ни на один день. Прокуратура обеспечивала надзор за соблюдением законов военного времени, направленных на охрану общественного порядка и трудовой дисциплины, прав военнослужащих и членов их семей, охрану социалистической собственности, борьбу с преступностью", - сообщили в пресс-центре мэрии города.

Ранее сообщалось, что жители микрорайона в Петрозаводске покрасили ржавую стелу - памятник герою войны.