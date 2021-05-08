Реклама на сайте
Прислать новость
Жан Рено снимет продолжение фильма «Васаби» и сыграет в нем главную роль
08.05.2021 21:40
Путин пригрозил тем, кто забыл уроки Второй мировой войны 5
Сегодня 11:04
Парочка кабанов пробежала по улицам Петрозаводска (ВИДЕО) 2
Сегодня 10:22
На День Победы в Карелии потеплеет
08.05.2021 17:00
Кому нельзя делать прививку от коронавируса – рекомендации Роспотребнадзора
08.05.2021 20:40
Торжественные мероприятия пройдут в Петрозаводске в День Победы - смотрим инфографику 7
08.05.2021 16:51

Новый памятник у здания прокуратуры появился в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
15:07, 09 Мая 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
Загрузка...

В столице Карелии установлен памятник работникам органов прокуратуры республики - ветеранам Великой Отечественной войны.

На улице Германа Титова у здания прокуратуры Республики Карелия установлен памятник «Защитникам закона – ветеранам Великой Отечественной войны». Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

"Уже 22-23 июня 1941 года в органах прокуратуры республики начался массовый призыв в ряды Красной Армии. В первые месяцы войны на фронт, в партизанские отряды и истребительные батальоны отправились более 50 сотрудников центрального аппарата и районных прокуратур. В настоящее время, в том числе по архивным документам, установлено, что 22 из них погибли или пропали без вести. Их имена были перечислены сегодня на церемонии открытия памятника. Осенью 1941 года прокуратуру Карелии эвакуировали сначала в Пудож, а затем – в Беломорск. Несмотря на то, что значительная часть территории республики была оккупирована врагами, деятельность ведомства не прекращалась ни на один день. Прокуратура обеспечивала надзор за соблюдением законов военного времени, направленных на охрану общественного порядка и трудовой дисциплины, прав военнослужащих и членов их семей, охрану социалистической собственности, борьбу с преступностью", - сообщили в пресс-центре мэрии города.

Ранее сообщалось, что жители микрорайона в Петрозаводске покрасили ржавую стелу - памятник герою войны.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.05.2021, 11:22
В Карелии выживший в аварии пассажир через несколько минут был насмерть сбит другим автомобилем
03.05.2021, 19:40
Нецензурные угрозы губернатора Коми в адрес депутата попали в соцсети и вызвали скандал
05.05.2021, 13:20
Парфенчиков присвоил звания отличившимся медикам Карелии
04.05.2021, 16:41
Пропавший житель Карелии с татуировкой в виде дерева на руке найден мертвым
05.05.2021, 14:38
В Петрозаводске недавно отремонтированный фасад дома пришел в негодность (ФОТО)
08.05.2021, 11:26
Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы

Аналитика

04.05.2021 16:48
Обществоведение
Завидная фигура без пота и боли: топовые средства от «апельсиновой корки»! 1
В погоне за красивой фигурой можно терять время, нервы и деньги, но в итоге получить выстраданные «минус 3 килограмма» и растянутую кожу.
Про войну – не вполголоса 2
04.05.2021 09:32
Школа на «пятерку» 1
30.04.2021 14:22
«В выборах участвовать не планировала» 22
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 8
29.04.2021 14:32
Вся аналитика

Чтиво

07.05.2021 08:54
Личное мнение
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 5
Депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева поделилась впечатлениями от работы в конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводска.
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»