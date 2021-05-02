Жители микрорайона в Петрозаводске покрасили ржавую стелу - памятник герою войны (ФОТО)

Жители петрозаводского микрорайона Ключева привели в порядок памятный знак герою Великой Отечественной войны Николаю Репникову.

Об этом сообщили в администрации города.

Стеле, вернули яркие красно-жёлтые цвета. Объёмную надпись «Улица имени Героя Советского Союза Репникова Н. Ф.» покрасили в белый. В июне на клумбах возле памятного знака традиционно высадят цветы.





Николай Фёдорович Репников родился в Петрограде, детство провёл в Пудоже, после чего переехал с семьей в Петрозаводск. Участвовал в Зимней и Великой Отечественной войнах. На последней был командиром эскадрильи 152-го истребительного авиационного полка, совершил более полусотни вылетов и сбил пять самолётов противника. Погиб 4 декабря 1941 года, одним из первых на Карельском фронте совершив воздушный таран противника. Звание Героя Советского Союза старшему лейтенанту Николаю Репникову присвоено посмертно в 1943 году.