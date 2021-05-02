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Жители микрорайона в Петрозаводске покрасили ржавую стелу - памятник герою войны (ФОТО)

Новости. Общество
16:30, 03 Мая 2021
фото: администрация Петрозаводска
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Жители петрозаводского микрорайона Ключева привели в порядок памятный знак герою Великой Отечественной войны Николаю Репникову.

Об этом сообщили в администрации города.

Стеле, вернули яркие красно-жёлтые цвета. Объёмную надпись «Улица имени Героя Советского Союза Репникова Н. Ф.» покрасили в белый. В июне на клумбах возле памятного знака традиционно высадят цветы.



Николай Фёдорович Репников родился в Петрограде, детство провёл в Пудоже, после чего переехал с семьей в Петрозаводск. Участвовал в Зимней и Великой Отечественной войнах. На последней был командиром эскадрильи 152-го истребительного авиационного полка, совершил более полусотни вылетов и сбил пять самолётов противника. Погиб 4 декабря 1941 года, одним из первых на Карельском фронте совершив воздушный таран противника. Звание Героя Советского Союза старшему лейтенанту Николаю Репникову присвоено посмертно в 1943 году.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-05-03 16:50:45
Молодцы. Так и должно быть. Зато протестун трунов со своими навальнятами горазд только плакатиками трясти и в интернетах визжать.
zanoza
2021-05-03 16:50:33
Вот он настоящий патриотизм, а не ваши помпезные поезда с военным железом!
Гость
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