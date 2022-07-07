Новый пешеходный переход появился на Кукковке в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска сообщает, что новый пешеходный переход на Кукковке был оборудован по просьбам горожан.

Пешеходный переход оборудован в районе пересечения Питкярантской улицы и Варницкого проезда в карельской столице. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска. Знаки установило ООО «Кондопожское ДРСУ», разметку нанесли сотрудники ООО «Дорлайн».

Сообщается, что ранее родители учеников лицея № 13 обращались к властям с просьбой оборудовать на этой территории пешеходный переход.

Ранее сообщалось, что новый пешеходный переход оборудуют на Ключевой в Петрозаводске к 1 сентября.