Новый пешеходный переход появился на Кукковке в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска сообщает, что новый пешеходный переход на Кукковке был оборудован по просьбам горожан.
Пешеходный переход оборудован в районе пересечения Питкярантской улицы и Варницкого проезда в карельской столице. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска. Знаки установило ООО «Кондопожское ДРСУ», разметку нанесли сотрудники ООО «Дорлайн».
Сообщается, что ранее родители учеников лицея № 13 обращались к властям с просьбой оборудовать на этой территории пешеходный переход.
Ранее сообщалось, что новый пешеходный переход оборудуют на Ключевой в Петрозаводске к 1 сентября.
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