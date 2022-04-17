Новый пешеходный переход оборудуют на Ключевой в Петрозаводске к 1 сентября

Нерегулируемый пешеходный переход появится на улице Кемской.

Жительница Ключевой обратилась с просьбой организовать пешеходный переход на Кемской улице. Вопрос горожанка озвучила на приеме граждан, который провели сегодня глава Петрозаводска Владимир Любарский и исполняющий обязанности прокурора карельской столицы Сергей Кокорев. Об этом сообщили в администрации города.

На приеме сообщили, что соответствующие работы у администрации уже были запланированы. Нерегулируемый пешеходный переход будет обустроен на улице Кемской до 1 сентября. Также рассматривается вопрос установки в этом месте искусственной неровности.

Как отметили в мэрии, большое количество обращений традиционно касается вопросов из области жилищно-коммунального хозяйства, а также градостроительной и социальной сферы.

Ранее сообщалось, желто-белую разметку обновят на пешеходных переходах на федеральных трассах Карелии.