Новый пешеходный переход оборудуют на Ключевой в Петрозаводске к 1 сентября

Нерегулируемый пешеходный переход появится на улице Кемской.
Жительница Ключевой обратилась с просьбой организовать пешеходный переход на Кемской улице. Вопрос горожанка озвучила на приеме граждан, который провели сегодня глава Петрозаводска Владимир Любарский и исполняющий обязанности прокурора карельской столицы Сергей Кокорев. Об этом сообщили в администрации города.
На приеме сообщили, что соответствующие работы у администрации уже были запланированы. Нерегулируемый пешеходный переход будет обустроен на улице Кемской до 1 сентября. Также рассматривается вопрос установки в этом месте искусственной неровности.
Как отметили в мэрии, большое количество обращений традиционно касается вопросов из области жилищно-коммунального хозяйства, а также градостроительной и социальной сферы.
Ранее сообщалось, желто-белую разметку обновят на пешеходных переходах на федеральных трассах Карелии.
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