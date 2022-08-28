Новый претендент на пост сенатора от Карелии приезжал на День республики

Высокопоставленный чиновник МИД России Владимир Чижов, который может стать претендентом на пост сенатора от Карелии, приезжал на празднование Дня республики.

Он выступил на торжественном открытии праздника, прошедшем в субботу, 27 августа, в селе Деревянное.

Чижов отметил особый статус Карелии как приграничного региона будет иметь особое значение в новой геополитической ситуации.

«Я уверен, что жители Карелии при безусловной поддержке Москвы, федерального центра все вызовы, которые эта геополитическая ситуация может создавать, с успехом и с честью выдержат и победят», - сказал Чижов.

Как сообщалось ранее, фамилия Чижова, указана в пакете документов, который глава Карелии Артур Парфенчиков, баллотирующийся на следующий губернаторский срок, сегодня подал в избирательную комиссию для регистрации на выборах.

Это комплект подписных листов от муниципальных депутатов в поддержку его участия в выборах, а также так называемый «сенаторский список» — фамилии трех политиков, одного из которых Парфенчиков в случае своей победы попросит представлять интересы республики в Совете Федерации.

Этот перечень выглядит так: Надежда Дрейзис, председатель Петросовета; Александр Ракитин, действующий сенатор; Владимир Чижов, постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе.