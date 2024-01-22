Новый пригородный маршрут появился на севере Карелии

Пассажирские перевозки организованы по маршруту Калевала-Куусиниеми-Калевала.
По информации властей района, с 23 января перевозчик начнет выполнять рейсы по маршруту Калевала-Куусиниеми-Калевала.
Перевозки будут осуществляться два раза в неделю: во вторник и пятницу.
Автобус будет отправляться из поселка Куусиниеми, от магазина «Райпо» по улице Центральная, в 10.00. В Калевале транспорт будет прибывать к гостинице «Сампо».
Отправление из Калевалы - в 12.30, также от гостиницы «Сампо». Отметим, Куусиниеми (карел. Kuušiniemi) — поселок в составе Калевальского городского поселения.
По данным на 2023 год, численность населения поселка - 158 человек.
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