Новый пригородный маршрут появился на севере Карелии

Пассажирские перевозки организованы по маршруту Калевала-Куусиниеми-Калевала.

По информации властей района, с 23 января перевозчик начнет выполнять рейсы по маршруту Калевала-Куусиниеми-Калевала.



Перевозки будут осуществляться два раза в неделю: во вторник и пятницу.



Автобус будет отправляться из поселка Куусиниеми, от магазина «Райпо» по улице Центральная, в 10.00. В Калевале транспорт будет прибывать к гостинице «Сампо».



Отправление из Калевалы - в 12.30, также от гостиницы «Сампо». Отметим, Куусиниеми (карел. Kuušiniemi) — поселок в составе Калевальского городского поселения.



По данным на 2023 год, численность населения поселка - 158 человек.