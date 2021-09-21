Новый рекорд по числу умерших от коронавируса зафиксирован в России

За минувшие сутки в России от COVID-19 скончались 857 человек — это рекордный показатель с начала пандемии, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В России последние сутки было выявлено 22 430 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 933 (8,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 487 138 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 653 941.

За прошедшие сутки выздоровели 18 456 человек.

За сутки был зарегистрировано 857 летальных исходов. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 206 388.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 191 миллионов лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 505 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 28 сентября остаются 1 282 541 человек.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 195 новых случаев коронавируса и четыре смерти. С начала пандемии в республики заболели 65636 человек, выздоровели 62509 пациентов.