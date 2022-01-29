Новый рекорд по числу заражения коронавирусом за сутки поставлен в Карелии – более 700 человек

За прошедшие сутки в Карелии выявлены 702 инфицированных ковидом, из них 673 (95,8%) не были привиты, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По данным на 30 января в Карелии зарегистрировано 98 232 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11 872 ребёнка.

За прошедшие сутки выявлены 702 инфицированных (105 - дети), из них непривитых – 673 (95,8%), сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

В ковидных стационарах получают лечение 743 пациента, в состоянии средней тяжести – 672 человека, в тяжёлом – 62 (из них непривитых - 62).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 9 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 93 363 человека, за последние сутки – 684.

Напомним, ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков предупредил, что в ближайшие два месяца коронавирусом в России переболеет большинство граждан, включая привитых.