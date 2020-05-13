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Новый руководитель карельского Погрануправления прошел "горячие точки"

Новости. Общество
10:42, 14 Мая 2020
фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю
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В Пограничном управлении ФСБ России по Карелии сменился руководитель.

Как стало известно "Столице на Онего", 51-летний генерал-майор  Роман Земцов, возглавлявший карельское Погрануправление с сентября 2012 года, вышел на пенсию, а на его место назначен 58-летний генерал-лейтенант Андрей Журавин, приступивший к работе с 12 мая.

Андрей Михайлович Журавин приехал в Карелию из Краснодара, где с октября 2016 года возглавлял Погрануправление Краснодарского края.

До назначения начальником погрануправления Краснодарского края Андрей Журавин проходил службу в должности начальника Пограничного управления ФСБ России по Республике Северная Осетия – Алания.

В погрануправлении Алании отмечали, что Журавин – "человек с большим профессиональным опытом – это и Северный Кавказ, и Дальний восток, и Армения".

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