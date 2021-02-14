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Новый штамм коронавируса оказался опасным для детей

Новости. Общество
21:40, 14 Февраля 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков считает, что новый штамм коронавируса будет заражать больше детей.

Новый штамм коронавируса более контагиозен, поэтому он будет заражать больше людей, в том числе и детей. Последующие его мутации будут еще проще передаваться, но при этом легче переноситься, заявил в воскресенье главный врач центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков. Об этом пишет ТАСС.

"Обходя иммунный барьер, вирус приобретает различные новые свойства, чтобы обходить иммунитет и легче передаваться, что и произошло с британским вирусом, и он стал более контагиозным - больше людей заражает. Он будет заражать больше и детей, в отличие от старых штаммов коронавируса", - сказал инфекционист в эфире радиостанции "Вести FM.

Тимаков отметил, что при этом вирус не стал более патогенным. "Ему не нужно убивать своего хозяина, вирусу это не интересно. Интереснее размножиться и существовать долго. Поэтому следующие мутации будут еще облегчать симптомы протекания заболевания, но легче будут передаваться", - добавил он.

По словам Тимакова, все вирусы, в том числе коронавирус, мутируют постоянно. "Если мы будем за ними наблюдать, мы увидим, что они постоянно меняются и каждый раз у нас новые штаммы этих несчастных вирусов. Точно так же ведет себя и коронавирусная инфекция: ей же нужно приспосабливаться к существованию в человеке. Коронавирусной инфекции нужно выжить, легче передаться. При этом коронавирусу нужно приспособится таким способом, чтобы не убить своего человека. И большинство мутаций, которые происходят, проходят в организме того человека, который длительно болеет - это люди с хроническими или сопутствующими заболеваниями. У них коронавирус может месяц - два находиться внутри", - добавил он.

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